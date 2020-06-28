"Челси" победил "Лестер" и вышел в полуфинал Кубка Англии

ТАСС, 28 июня. Лондонский "Челси" выиграл в гостях у "Лестера" со счетом 1:0 в четвертьфинальном матче Кубка Англии по футболу и вышел в полуфинал турнира.

Единственный мяч в матче на 63-й минуте забил полузащитник "Челси" Росс Баркли.

Ранее были определены еще два полуфиналиста Кубка Англии: "Манчестер Юнайтед" в дополнительное время обыграл "Норвич" (2:1), "Арсенал" оказался сильнее "Шеффилда Юнайтед" (2:1). Позднее в воскресенье состоится последний четвертьфинальный матч - "Ньюкасл" примет "Манчестер Сити". Полуфинальные пары будут определены по итогам жеребьевки.

Полуфиналы пройдут 18 и 19 июля, финальный матч - 1 августа.

Действующим обладателем Кубка Англии является "Манчестер Сити". Чаще всего трофей выигрывал "Арсенал" (13 раз).