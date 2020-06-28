Гимнастка Арина Аверина призналась, что на онлайн-турнире ей было скучно без зрителей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Арина Аверина, занявшая в воскресенье на онлайн-турнире первое место в упражнениях с мячом, заявила, что не испытывала те же эмоции, как во время выступлений в присутствии зрителей. Такое мнение она высказала журналистам.

Соревнования проходили в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В международном онлайн-турнире принимали участие гимнастки из России, Израиля, Узбекистана и Киргизии. Команды Израиля и Узбекистана (заняла второе место в групповых упражнениях) соревновались на домашних аренах, их выступление транслировалось в прямом эфире. На московский ковер выходили спортсменки России, Узбекистана (личное первенство) и Киргизии, из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило без зрителей.

"Сложно было готовиться при такой ситуации в мире и немного непривычно было даже сейчас во время выступления. Все равно не те эмоции испытывали в отличие от того, когда выступаешь на обычном турнире. Без зрителей скучно", - отметила Арина Аверина, ставшая также второй в упражнениях с обручем.

"Спасибо огромное Ирине Александровне [Винер-Усмановой], которая оставила нас в Новогорске готовиться на базе. Именно благодаря ей нам удалось подготовиться к этим стартам. Я очень рада, что мы начали выступать, началось хотя бы какое-то движение. Но все равно очень хочется, чтобы зрители вернулись на трибуны", - добавила гимнастка.

Арина Аверина является четырехкратной чемпионкой мира, также в активе 21-летней спортсменки четыре серебряные и три бронзовые медали. На чемпионатах Европы россиянка выиграла семь золотых медалей.