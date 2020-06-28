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Футбол в России

Шипшев: футболисты "Тамбова" не заслужили поражения в матче с "Уралом"

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу екатеринбургского клуба

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. "Тамбов" не заслужил поражения в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом". Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Тамбова" Тимур Шипшев.

"Тамбов" в матче 24-го тура в гостях уступил "Уралу" со счетом 1:2.

"Это была равная игра, никто нас не переиграл. Первый тайм минут 15 играли больше от обороны, после пропущенного гола пришлось раскрываться, в дальнейшем где-то и мы доминировали, - сказал Шипшев. - Если говорить об игре, мы отыгрались, у нашей команды есть характер, как это было в Уфе, где мы отыгрались, играя вообще вдесятером. Как бы там не было, мы проиграли, но в адрес команды хочу выразить слова уважения, все равно мы не заслужили сегодня поражения".

Следующий матч "Тамбов" проведет с "Зенитом" 1 июля.

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