Команда блогеров "Амкал" обыграла сборную врачей Москвы в товарищеском футбольном матче

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Команда футбольных блогеров "Амкал" одержала победу над сборной врачей Москвы со счетом 3:2 в товарищеском матче. Игра состоялась в Москве на стадионе "Сапсан-Арена".

Матч был организован Российским футбольным союзом (РФС). Главным тренером команды врачей был бывший футболист сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Дмитрий Сычев. В матче принял участие врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

Ранее РФС совместно с Российской премьер-лигой (РПЛ) провел акцию "Спасибо врачам". На всех аренах, принимавших матчи 23-го тура Тинькофф-РПЛ, были размещены посвященные медикам баннеры. Клубы премьер-лиги пригласили медицинских работников и волонтеров на матчи, а капитаны всех команд записали специальное видеообращение, в котором поблагодарили их. Каждая игра останавливалась на 20-й минуте, чтобы болельщики, футболисты, судьи могли поаплодировать медикам.

"Уфа" выделила 100 билетов медицинским работникам на матч 23-го тура против "Тамбова" (2:1), московский "Локомотив" выделил для врачей сектор на игре с "Оренбургом" (1:0).

Перед матчами 24-го тура "Спартак" (Москва) - "Уфа" и "Динамо" (Москва) - ЦСКА (Москва) участники матча и болельщики аплодисментами поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом. "Спартак" проводил матч 23-го тура на выезде, "Динамо" должно было сыграть с "Краснодаром", но встреча была перенесена на 19 июля из-за заражения коронавирусом трех игроков московского клуба.