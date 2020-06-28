Гимнастка Арина Аверина допускает, что перенесенный на осень ЧЕ пройдет в онлайн-формате

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина не исключает, что перенесенный из-за пандемии на конец ноября чемпионат Европы пройдет в онлайн-формате. Такое мнение Арина Аверина высказала журналистам.

В воскресенье Арина Аверина выступала на международном онлайн-турнире, соревнования проходили в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Спортсменка заняла первое место в упражнениях с мячом.

Чемпионат Европы - 2020 изначально должен был пройти с 21 по 24 мая в Киеве, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на конец ноября.

"Мы верим в лучшее, но не факт, что он состоится. Допускаю, что чемпионат Европы пройдет также в онлайн-формате", - сказала Арина Аверина.

Европейский гимнастический союз планирует провести континентальное первенство в Киеве с 26 по 29 ноября 2020 года.

Арина Аверина является четырехкратной чемпионкой мира, также в активе 21-летней спортсменки четыре серебряные и три бронзовые медали. На чемпионатах Европы россиянка выиграла семь золотых медалей.