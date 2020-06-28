Безуглов надеется, что врачи еще не раз сыграют в футбол в товарищеском матче

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Врачи в товарищеском матче против сборной блогеров "Амкал" показали, что могут играть в футбол, пускай и не на профессиональном уровне. Такое мнение ТАСС высказал врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

Товарищеский матч между командой врачей Москвы и сборной блогеров прошел в воскресенье и завершился победой "Амкала".

"Никто в поддавки не играл, все были в равных условиях, многие давно не играли в футбол. Для многих врачей это вообще было первое касание мяча в этом году, некоторые ребята по несколько месяцев были в "красной зоне", поэтому для них уже победа, что они сыграли, - сказал Безуглов. - Было все хорошо и красиво организовано: огромное спасибо от всех врачей Российскому футбольному союзу, "Локомотиву", который предоставил стадион, ребятам из "Амкала".

"Понятно, что страсти кипели, все играли с полной самоотдачей, но как только матч закончился, то все поблагодарили друг друга и расстались друзьями. Я думаю, что это не последний раз, когда мы играем, потому что команды достойны друг друга, и врачи показали, что они могут играть в футбол, пускай и не на профессиональном уровне. Тем более что среди них были и чемпионы мира среди врачей, организующие сборы за свой счет", - добавил врач сборной России.

Безуглов отметил, что его коллеги смогли показать, что могут неплохо играть в футбол. "К сожалению, в нашей стране о врачах начинают вспоминать, когда случается что-то чрезвычайное, поэтому они показали, что могут не только хорошо лечить. Я рад, что футбольная общественность позволила им показать, насколько хорошо они могут играть", - подчеркнул он.

Безуглов оценил свою игру в прошедшем матче. "Честно скажу, думаю, я был самым слабым звеном в своей команде, тем более с моим весом. Последний раз я мяча касался 1,5-2 года назад, спасибо ребятам, которые дали прикоснуться к мячу, и вроде бы я сильно ничего не испортил", - рассказал он.