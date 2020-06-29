"Интер" одержал волевую победу над "Пармой" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 29 июня. Футболисты "Интера" обыграли "Парму" со счетом 2:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии.

Счет на 15-й минуте открыл полузащитник "Пармы" Жервиньо. На 84-й минуте ответный гол забил защитник "Интера" Стефан де Врей, победный гол на счету Алессандро Бастони (87-я минута). На 69-й минуте за неспортивное поведение был удален запасной голкипер "Интера" Томмазо Берни, на 85-й минуте за неспортивное поведение прямую красную карточку получил полузащитник "Пармы" Юрай Куцка.

"Интер" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 61 очко в 28 матчах. Лидирует туринский "Ювентус" (69 очков), вторым идет "Лацио" (65). "Парма" располагается на восьмой строчке, имея в активе 39 очков.

В следующем туре "Интер" примет "Брешию", а "Парма" в гостях встретится с "Вероной". Обе встречи пройдут 1 июля.

Ранее в воскресенье "Наполи" дома обыграл СПАЛ (3:1), "Болонья" в гостях одержала победу над "Сампдорией" (2:1), "Сассуоло" дома сыграл вничью с "Вероной" (3:3), а "Аталанта" в гостях оказалась сильнее "Удинезе" (3:2).

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.