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Футбол в Италии

"Интер" одержал волевую победу над "Пармой" в матче чемпионата Италии по футболу

"Интер" сравнял счет на 84-й минуте и забил победный мяч на 87-й минуте
Футболист "Пармы" Деян Кулушевски и "Интера" Диего Годин EPA-EFE/ELISABETTA BARACCHI
Описание
Футболист "Пармы" Деян Кулушевски и "Интера" Диего Годин
© EPA-EFE/ELISABETTA BARACCHI

ТАСС, 29 июня. Футболисты "Интера" обыграли "Парму" со счетом 2:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии.

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Счет на 15-й минуте открыл полузащитник "Пармы" Жервиньо. На 84-й минуте ответный гол забил защитник "Интера" Стефан де Врей, победный гол на счету Алессандро Бастони (87-я минута). На 69-й минуте за неспортивное поведение был удален запасной голкипер "Интера" Томмазо Берни, на 85-й минуте за неспортивное поведение прямую красную карточку получил полузащитник "Пармы" Юрай Куцка.

"Интер" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 61 очко в 28 матчах. Лидирует туринский "Ювентус" (69 очков), вторым идет "Лацио" (65). "Парма" располагается на восьмой строчке, имея в активе 39 очков.

В следующем туре "Интер" примет "Брешию", а "Парма" в гостях встретится с "Вероной". Обе встречи пройдут 1 июля.

Ранее в воскресенье "Наполи" дома обыграл СПАЛ (3:1), "Болонья" в гостях одержала победу над "Сампдорией" (2:1), "Сассуоло" дома сыграл вничью с "Вероной" (3:3), а "Аталанта" в гостях оказалась сильнее "Удинезе" (3:2).

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус28223356-2469
2Лацио28205364-2765
3Интер28187356-2961
4Аталанта28176580-3957
5Рома28146853-3348
6Наполи28136946-3745
7Милан281261034-3542
8Парма281161138-3539
9Верона28109934-3239
10Кальяри281081047-4438
11Болонья281071140-4537
12Сассуоло28971248-4934
13Фиорентина287101134-3931
14Торино28941532-5031
15Удинезе28771423-4128
16Дженоа28681434-5326
17Сампдория28751631-5026
18Лечче28671535-6425
19Брешия28461825-5218
20СПАЛ28532021-4818

 

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