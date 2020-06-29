"Интер" одержал волевую победу над "Пармой" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 29 июня. Футболисты "Интера" обыграли "Парму" со счетом 2:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии.
Счет на 15-й минуте открыл полузащитник "Пармы" Жервиньо. На 84-й минуте ответный гол забил защитник "Интера" Стефан де Врей, победный гол на счету Алессандро Бастони (87-я минута). На 69-й минуте за неспортивное поведение был удален запасной голкипер "Интера" Томмазо Берни, на 85-й минуте за неспортивное поведение прямую красную карточку получил полузащитник "Пармы" Юрай Куцка.
"Интер" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 61 очко в 28 матчах. Лидирует туринский "Ювентус" (69 очков), вторым идет "Лацио" (65). "Парма" располагается на восьмой строчке, имея в активе 39 очков.
В следующем туре "Интер" примет "Брешию", а "Парма" в гостях встретится с "Вероной". Обе встречи пройдут 1 июля.
Ранее в воскресенье "Наполи" дома обыграл СПАЛ (3:1), "Болонья" в гостях одержала победу над "Сампдорией" (2:1), "Сассуоло" дома сыграл вничью с "Вероной" (3:3), а "Аталанта" в гостях оказалась сильнее "Удинезе" (3:2).
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|28
|22
|3
|3
|56-24
|69
|2
|Лацио
|28
|20
|5
|3
|64-27
|65
|3
|Интер
|28
|18
|7
|3
|56-29
|61
|4
|Аталанта
|28
|17
|6
|5
|80-39
|57
|5
|Рома
|28
|14
|6
|8
|53-33
|48
|6
|Наполи
|28
|13
|6
|9
|46-37
|45
|7
|Милан
|28
|12
|6
|10
|34-35
|42
|8
|Парма
|28
|11
|6
|11
|38-35
|39
|9
|Верона
|28
|10
|9
|9
|34-32
|39
|10
|Кальяри
|28
|10
|8
|10
|47-44
|38
|11
|Болонья
|28
|10
|7
|11
|40-45
|37
|12
|Сассуоло
|28
|9
|7
|12
|48-49
|34
|13
|Фиорентина
|28
|7
|10
|11
|34-39
|31
|14
|Торино
|28
|9
|4
|15
|32-50
|31
|15
|Удинезе
|28
|7
|7
|14
|23-41
|28
|16
|Дженоа
|28
|6
|8
|14
|34-53
|26
|17
|Сампдория
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|18
|Лечче
|28
|6
|7
|15
|35-64
|25
|19
|Брешия
|28
|4
|6
|18
|25-52
|18
|20
|СПАЛ
|28
|5
|3
|20
|21-48
|18