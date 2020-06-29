СМИ: "Интер" заинтересован в переходе футболиста "Манчестер Сити" Агуэро

ТАСС, 29 июня. Итальянский футбольный клуб "Интер" заинтересован в приобретении аргентинского нападающего английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calciomercato.

Отмечается, что "Интер" готов включить в сделку словацкого защитника Милана Шкриньяра, в услугах которого также заинтересован мадридский "Реал".

Агуэро выступает за "Манчестер Сити" с 2011 года. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка страны, пятикратным обладателем Кубка английской лиги. 32-летний аргентинец является лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Сити", на его счету 254 гола.