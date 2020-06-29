Зимние Специальные Олимпийские игры 2022 года пройдут в Казани

ТАСС, 29 июня. Казань станет местом проведения зимних Специальных Олимпийских игр 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Специальной Олимпиады России.

Планируется, что в Играх-2022 примут 2 тысячи спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран мира. Также к ним присоединятся около 3 тыс. волонтеров и 4 тыс. почетных гостей и членов их семей. Проведение этих соревнований будет способствовать развитию специального спортивного движения, а также поможет формированию инклюзивной культуры в обществе.

Как сообщается в заявлении, Казань была выбрана Международным координационным советом для проведения Игр благодаря репутации города, который не раз принимал масштабные международные соревнования и имеет успешный опыт организации мероприятий с участием представителей инклюзивных сообществ. Подобные события способствуют положительным изменениям в обществе по отношению к людям с особенностями интеллектуального развития как в России, так и во всем мире.

"Принимая у себя зимние Специальные Олимпийские игры 2022 года, Казань пополнила список городов мира, ведущих работу над адаптацией и интеграцией людей с особенностями интеллектуального развития в полноценную жизнь общества. Всемирное движение Специальных Олимпийских игр уверено в том, что Казань сможет провести Игры мирового уровня, которые действительно положительно повлияют на развитие инклюзии в России и во всем мире", - сказала президент Специальной Олимпиады Мэри Девис.

Игры 2022 года станут первым международным мероприятием под эгидой Special Olympics International в России. Казань уже имеет большой опыт проведения турниров самого высокого уровня, она проводила Всемирную летнюю Универсиаду 2013 года, чемпионат мира - 2015 по водным видам спорта, матчи чемпионата мира - 2018 по футболу. В рамках Специальной Олимпиады - 2022 пройдут соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах. Организаторы турнира получат поддержку правительства России и руководства Республики Татарстан.

"Спорт не знает границ, и проведение зимних Специальных Олимпийских игр - яркое тому подтверждение. Благородная миссия, которую несут организаторы, в полной мере отражает и главные принципы Татарстана - это равные возможности для каждого. Республика всегда с высокой ответственностью подходит к организации мероприятий, которые нам доверили, и хочу заверить, что Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры в 2022 году не станут исключением", - заявил пресс-службе оргкомитета президент Татарстана Рустам Минниханов.