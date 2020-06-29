Дворкович: FIDE перенесет турнир претендентов из Екатеринбурга, если потребуется

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) вынуждена будет рассмотреть иные места проведения второй части турнира претендентов, если действующие ограничения и эпидемиологическая ситуация не позволят играть в Екатеринбурге. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент организации Аркадий Дворкович.

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 15 марта (первый тур прошел 17 марта), но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга. Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

"Мы твердо намерены осенью провести вторую часть турнира претендентов, основной вариант локации остается прежним - Екатеринбург. Но если те ограничения, которые есть сейчас, и эпидемиологическая ситуация не позволят именно в этом городе это сделать, то будем рассматривать другие места проведения, - сказал Дворкович. - Повторюсь: нам важно провести вторую часть в этом году, и если по объективным причинам не получится этого сделать в Екатеринбурге, то будем принимать решение о переносе в другое место. Подчеркну, что это мы будем делать совместно с партнерами из Уральского региона, компанией "Сима-ленд" и руководством города. Только при полном согласии. Но надеюсь, что мы завершим кандидатский турнир в Екатеринбурге".