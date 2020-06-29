Буффон и Кьеллини продлили на год контракты с футбольным клубом "Ювентус"

ТАСС, 29 июня. Вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон и защитник клуба Джорджио Кьеллини продлили соглашения с туринской футбольной командой на год. Об этом сообщает пресс-служба "Ювентуса".

В сезоне-2019/20 Буффон провел 13 матчей, в пяти из которых не пропускал, 42-летний итальянец занимает второе место по числу сухих матчей, проведенных в XXI веке (420), лидером является испанец Икер Касильяс (439), завершивший карьеру. Кьеллини пропустил большую часть сезона-2019/20 из-за травмы, он провел три матча за "Ювентус", забив один гол. Чемпионат Италии возобновился 20 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. "Ювентус" лидирует в турнирной таблице, набрав 69 очков после 28 игр, у занимающего второе место "Лацио" в активе 65 очков.

В 2001 году Буффон перешел в "Ювентус" из итальянской "Пармы" за рекордные на тот момент для трансфера голкипера €52 млн. С "Ювентусом" он стал девятикратным чемпионом Италии, четыре раза завоевывал кубок страны и пять раз - Суперкубок Италии, трижды играл в финале Лиги чемпионов, но ни разу не сумел завоевать трофей. Вместе с "Пармой" футболист выиграл Кубок УЕФА (ныне - "Лига Европы"), Кубок и Суперкубок Италии. Сезон-2018/19 Буффон провел в составе французского ПСЖ, перейдя туда на правах свободного агента, после чего вернулся в туринский клуб, в составе парижан он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.

Буффон 12 раз становился лучшим вратарем года в Италии, трижды был лучшим вратарем Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и лучшим вратарем победного для Италии чемпионата мира 2006 года. Он является рекордсменом по числу матчей за национальную сборную (176).

За туринский клуб Кьеллини выступает с 2005 года, ранее он играл за итальянские "Фиорентину" и "Ливорно". Выступая за "Ювентус", 35-летний Кьеллини восемь раз выиграл чемпионат Италии, по четыре раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В составе сборной Италии Кьеллини стал серебряным призером чемпионата Европы 2012 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года.

Буффон и Кьеллини были среди немногих футболистов "Ювентуса", которые не покинули команду после лишения чемпионского титула и отправки во второй дивизион в 2006 году из-за коррупционного скандала.