"Барселона" согласовала переход в "Ювентус" футболиста Артура за €72 млн

ТАСС, 29 июня. Футбольные клубы "Барселона" и "Ювентус" согласовали условия перехода в итальянскую команду бразильского полузащитника Артура. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Барселоны".

Стоимость перехода 23-летнего футболиста составит €72 млн, а также €10 млн бонусов. Артур доиграет нынешний сезон в "Барселоне", по окончании которого перейдет в "Ювентус".

Артур перешел в "Барселону" летом 2018 года из бразильского "Гремио". В общей сложности полузащитник провел 72 матча в составе испанской команды, забив четыре мяча и отдав шесть голевых передач. За сборную Бразилии Артур принял участие в 20 играх.

В составе "Барселоны" Артур стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка Испании. Будучи игроком "Гремио", он выиграл Кубок Либертадорес и Кубок Бразилии. Выступая за сборную Бразилии, Артур стал победителем Кубка Америки.

Чемпионаты Испании и Италии возобновлены после паузы, вызванной пандемией. "Барселона" занимает второе место в национальном первенстве, набрав 69 очков после 32 игр. Каталонский клуб отстает от лидера турнира мадридского "Реала" на два очка. "Ювентус" лидирует в чемпионате Италии, набрав 69 очков после 28 игр, у занимающего второе место "Лацио" в активе 65 баллов.