Бычков: российские скалолазы выступят на этапах КМ, если будут иметь такую возможность

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сборная России по скалолазанию примет участие в этапах Кубка мира, если спортсмены смогут выезжать из страны и соревнования не отменят. Об этом ТАСС в понедельник заявил глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

В понедельник Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) назвала даты первых этапов Кубка мира следующего сезона, соревнования в категории "трудность" должны пройти 21-22 августа во французском Бриансоне. Следующий этап запланирован на 11-13 сентября (Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США), третий этап примет Сеул с 7 по 11 октября.

"Поедем, если будут выполнены несколько условий: если откроют российскую границу к тому времени и эти этапы Кубка мира все-таки состоятся, - сказал Бычков. - Потому что у меня пока нет гарантий, что эти этапы все-таки пройдут. У международной федерации желание есть, шансы есть, но гарантий пока никто не даст".

Первый тренировочный сбор команды России по скалолазанию пройдет на базе "Крымский" в Алуште с 8 по 28 июля. Перед началом тренировок представители сборной сдадут тесты на коронавирус, национальная команда также пройдет обязательный карантин.