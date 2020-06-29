Футболист "Зенита" Азмун оштрафован на 40 тыс. рублей за нарушение социальной дистанции

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал иранского нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна на 40 тыс. рублей за повторное нарушение регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Ранее в социальных сетях появились фотографии Азмуна и иракского футболиста "Крыльев Советов" Сафа Хади, сделанные перед матчем на территории стадиона и в Санкт-Петербурге, на которых футболисты не соблюдают социальную дистанцию. По итогам 23-го тура иранец был оштрафован на 20 тыс. рублей за нарушение регламента, за повторное нарушение нападающий заплатит 40 тыс. рублей, Хади назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

"КДК РФС рассмотрел обращение Российской премьер-лиги (РПЛ) о нарушениях игроками, официальными лицами и клубами регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата и применил к нарушителям санкции в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС в виде штрафов. Как я уже отмечал ранее, КДК будет оперативно реагировать на возможные нарушения, а в случае повторения подобных или иных ситуаций будет применять более строгие санкции. Таким образом, за повторные нарушения КДК увеличил санкции в два раза в отношении футболиста "Зенита" Сердара Азмуна".

Также индивидуальные за нарушение пункта 3.2.4 регламента ("Контроль доступа/меры"), в который входят нарушения социальной дистанции, невыполнение предписаний в части дезинфекции рук, нахождения на стадионе в маске и перчатках, штрафы по 20 тыс. рублей получили футболисты "Спартака" Александр Соболев, Александр Максименко, Илья Гапонов, Георгий Джикия и игроки "Уфы" Александр Беленов и Даниил Фомин, старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников, нападающий "Зенита" Артем Дзюба, игроки "Ростова" Сергей Песьяков и Павел Мамаев, форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко.

Сезон в российском чемпионате возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Лидером турнирной таблицы РПЛ после 24 туров является "Зенит" из Санкт-Петербурга, набравший 56 очков. На втором месте находится московский "Локомотив" (47 очков).