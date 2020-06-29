Тесты 15 игроков клубов НХЛ дали положительный результат на коронавирус

ТАСС, 29 июня. Результаты тестов 15 игроков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на коронавирус оказались положительными. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее руководство НХЛ объявило о переходе ко второму этапу возобновления сезона. С 8 июня клубам разрешили проводить тренировки. Очередное тестирование прошли 250 игроков, было проведено более 1450 тестов. У 15 игроков был обнаружен коронавирус.

До этого коронавирус был выявлен у 11 игроков, все они изолированы, в их числе нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс и пять игроков "Тампы".

Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.