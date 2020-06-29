WBA может оставить Беспутину титул чемпиона мира до завершения расследования

ТАСС, 29 июня. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) может оставить в ранге чемпиона россиянина Александра Беспутина до завершения расследования по результатам допинг-теста спортсмена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

25 июня стало известно, что допинг-проба "Б" Беспутина показала положительный результат. WBA рассмотрит данную ситуацию в начале июля. "Беспутин может сохранить титул до завершения расследования", - заявили в WBA.

Допинг-тест Беспутина после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. Обработкой проб занимается лаборатория в Париже. Вскрытие пробы "Б" изначально должно было состояться 17 марта.

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской компанией Top Rank.