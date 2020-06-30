Гарсия: Смолов проделал большую работу и очень помогает "Сельте"

ТАСС, 30 июня. Российский нападающий испанского футбольного клуба "Сельта" Федор Смолов за то время, которое он находится в коллективе, проделал большую работу и сильно помогает команде. Такое мнение высказал главный тренер "Сельты" Оскар Гарсия, чей комментарий приводит портал El Desmarque.

Смолов перешел в испанский клуб зимой на правах аренды до конца сезона. В составе команды из Виго 30-летний нападающий провел 11 матчей в чемпионате страны, в которых забил два гол, поразив ворота мадридского "Реала" (2:2) и "Барселоны" (2:2). "Сельта" занимает 17-е место в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на восемь очков.

"В его активе значатся не только два забитых мяча, но и большой объем проделанной работы, тренерский штаб очень доволен действиями нападающего. На поле Смолов перетягивает внимание на себя, освобождая пространство для Яго Аспаса, он работает на команду. Мы не знаем, будет ли он с нами в следующем сезоне, так как надо сначала решить вопрос о сохранении прописки в высшем дивизионе. Если руководство клуба и команда останутся им довольны, то переговоры, конечно, пройдут", - сказал Гарсия.

Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая продолжился чемпионат Германии, с 17 июня проводятся матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), чемпионат Италии был возобновлен 20 июня, французское первенство было досрочно завершено. Все матчи испанского чемпионата проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.