Эдуард Безуглов освобожден от должности вице-президента ВФЛА

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) освободил Эдуарда Безуглова от должности вице-президента организации. Об этом Безуглов заявил ТАСС.

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, причиной освобождения от должности Безуглова стали многочисленные нарушения кодекса этики ВФЛА. На вакантную должность вице-президента большинством голосов был избран член президиума федерации Константин Синяков.

"Сегодня президиум сместил меня с поста вице-президента ВФЛА. О причинах лучше спрашивать у Евгения Валерьевича (Юрченко, президента ВФЛА - прим. ТАСС), может быть, страшно стало, версии разные, - сказал Безуглов. - Могу сказать, что из президиума я уходить не собираюсь, с этого поста меня может сместить только конференция".

"У меня впереди еще столько дел, столько нереализованных планов. Будут конференции, будет помощь регионам экипировкой, инвентарем, все только начинается. Буду ли я когда-либо бороться за пост президента ВФЛА? В настоящее время у меня таких амбиций нет, у меня много дел и проектов в футболе", - добавил Безуглов.

Безуглов отметил, что не собирается уходить из легкой атлетики. "[В футболе] я работаю с классными и думающими руководителями. Так что все мысли о футболе, но из легкой атлетики тоже не хочу уходить, так как много проектов. Тем более, что в легкой атлетике тоже очень много адекватных людей", - заключил он.

Безуглов занимал пост вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики с 6 марта. Он также является главой антидопингового комитета ВФЛА и медицинской комиссии федерации, врачом сборной России по футболу.