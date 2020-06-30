World Athletics опубликовала стратегический план развития на следующие четыре года

ТАСС, 30 июня. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) опубликовала стратегический план развития вида спорта на следующие четыре года. Об этом сообщает пресс-служба World Athletics.

В плане предусмотрен комплекс действий, направленный на преодоление проблем, с которыми столкнется легкоатлетическое сообщество после возобновления соревнований, отложенных из-за пандемии коронавируса.

"Огромный объем работы был проделан в разработке четырехлетнего стратегического плана во главе с генеральным директором World Athletics Джоном Риджоном и при участии всех сотрудников штаб-квартиры, нашего исполнительного совета, наших региональных президентов, председателей комиссий и комитетов, - сказал президент World Athletics Себастьян Коу. - План включает в себя некоторые инновационные и творческие идеи для стимулирования развития нашего спорта".

В стратегическом плане выделены четыре основные направления: проведение большого количества спортивных мероприятий разного уровня; всемирная поддержка спортсменов; поощрение болельщиков, желающих максимально погружаться в атмосферу соревнований, и улучшение их взаимодействия с атлетами посредством различных социальных сетей; увеличение числа коммерческих и некоммерческих партнеров, участвующих в развитии спорта.