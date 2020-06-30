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Мировой футбол

Бывший функционер ФИФА Каттнер отстранен от футбольной деятельности на 10 лет

Судебная палата комитета по этике ФИФА признала Каттнера виновным в злоупотреблении служебным положением

ТАСС, 30 июня. Маркус Каттнер, в разное время занимавший посты финансового директора Международной федерации футбола (ФИФА), и. о. генерального секретаря ФИФА и заместителя генерального секретаря ФИФА, отстранен от футбольной деятельности на 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Судебная палата комитета по этике ФИФА признала Каттнера виновным в злоупотреблении служебным положением и в конфликте интересов. Каттнер также оштрафован на 1 млн швейцарских франков.

Каттнер был уволен из ФИФА в 2016 году. Тогда ФИФА объявила, что экс-президент организации Йозеф Блаттер, бывший генеральный секретарь ФИФА Джером Вальке и Каттнер за пять лет незаконным способом получили средства за счет выписанных себе бонусов на общую сумму порядка $80 млн.

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