Непомнящий уступил в первом матче полуфинала шахматного онлайн-турнира Chessable Masters

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл Анишу Гири из Нидерландов со счетом 1:3 в первом матче полуфинала турнира по быстрым шахматам Chessable Masters. Соревнования, которые проходят в онлайн-режиме, организовал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Каждый матч состоит из четырех партий, если кто-то из шахматистов не добивается досрочной победы, противостояние длится до двух матчевых побед одного из игроков. Во вторник Непомнящий и Гири дважды сыграли вничью и две партии остались за шахматистом из Нидерландов.

Во другом полуфинале Карлсен встречается с китайцем Дин Лижэнем. Этот матч завершится позднее во вторник.

В среду пройдут вторые матчи полуфиналов, в четверг, если потребуется, третьи. Финал состоится 3-5 июля.

Chessable Masters с призовым фондом $150 тыс. - третий турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и гранд-финала, составляет $1 млн. Победителем первого турнира стал Карлсен, второй турнир выиграл россиянин Даниил Дубов.