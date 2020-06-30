Петров выбран под первым номером на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги

ТАСС, 30 июня. Российский нападающий Матвей Петров выбран клубом "Норс Бэй" под общим первым номером на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги (CHL). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Минувший сезон Петров провел в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе московских "Крыльев Советов". 17-летний нападающий принял участие в 21 матче, набрав 9 очков (5 шайб + 4 голевые передачи).

В топ-10 первого раунда драфта были выбраны еще два российских хоккеиста. Под четвертым номером на драфте клуб "Ниагара" выбрал 18-летнего форварда Данила Гущина ("Маскегон", Хоккейная лига США), под восьмым номером клуб "Гатино" задрафтовал 17-летнего нападающего Алексея Прокопенко ("Омские Ястребы", МХЛ).

Импорт-драфт CHL - процедура закрепления прав клубами юниорских лиг Северной Америки (Западная хоккейная лига (WHL), Хоккейная лига Онтарио (OHL) и Главная юниорская хоккейная лига Квебека (QMJHL)) на хоккеистов из Европы.