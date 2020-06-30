Матчи возобновляющегося чемпионата Крыма по футболу пройдут без зрителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Матчи чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС) пройдут без зрителей, между игроками команд перед стартовым свистком не будут проводиться рукопожатия. Об этом сообщается в опубликованном на сайте КФС регламенте возобновления матчей.

Ранее сообщалось, что чемпионат Крыма, который был приостановлен 19 марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 4 июля.

"4 июля матчами 18-го тура продолжится чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза. Отметим, что матчи чемпионата и Кубка КФС будут проводиться без зрителей", - говорится в сообщении.

В соответствии с опубликованным на сайте регламентом для возобновления матчей необходимо провести тестирование на коронавирусную инфекцию персонала, игроков команд, судей и инспекторов. Отмечается, что команды будут выходить на поле без сопровождения детей, рукопожатия между игроками и с судьями проводиться не будут, судья без приветствия определит жеребьевкой совместно с капитанами команд, кто будет первым разыгрывать мяч и какую половину поля займет команда.

В субботу, 4 июля, "Фаворит - ВД Кафа" в Феодосии примет "Крымтеплицу" из Симферопольского района, "Океан" в Керчи - "Инкомспорт" (Ялта), "Севастополь" - "Евпаторию". В воскресенье пройдет заключительный матч тура. "ТСК-Таврия" из Симферополя сыграет на выезде в Бахчисарае с клубом "Кызылташ". В турнирной таблице после 17-го тура лидирует "Евпатория", в активе которой 44 очка, далее следуют "ТСК-Таврия" (31), "Крымтеплица" (31), "Севастополь" (28), "Кызылташ" (25), "Фаворит - ВД Кафа" (11), "Океан" (11), "Инкомспорт" (10).

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.