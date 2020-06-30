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Мировой футбол

Бывший вратарь "Спартака" Митрюшкин покинул швейцарский ФК "Сьон"

Контракт с голкипером не был продлен

ТАСС, 30 июня. Российский голкипер Антон Митрюшкин покинул швейцарский футбольный клуб "Сьон". Об этом сообщает пресс-служба команды.

30 июня истек срок соглашения с 24-летним голкипером, контракт не был продлен.

"Мне грустно покидать Сьон, здесь родился мой первый ребенок несколько недель назад, и я чувствовал себя здесь очень хорошо, - отметил Митрюшкин. - У меня были хорошие отношения со всеми, и у меня останутся только положительные воспоминания о "Сьоне". У меня есть несколько вариантов продолжения карьеры, но я еще ничего не решил".

Митрюшкин перешел в "Сьон" из московского "Спартака" 1 февраля 2016 года. В составе швейцарского клуба он провел 76 матчей во всех турнирах, 13 раз сумев сыграть "на ноль". 26 ноября 2017 года россиянин получил травму, повредив хрящевую ткань левого коленного сустава, к тренировкам Митрюшкин смог приступить лишь в январе 2019 года.

За основной состав "Спартака" Митрюшкин провел четыре матча. В составе юношеской сборной России до 17 лет Митрюшкин стал чемпионом Европы в 2013 году.

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