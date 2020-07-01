"Ювентус" победил "Дженоа" и сохранил отрыв в четыре очка от "Лацио" в чемпионате Италии

ТАСС, 1 июля. Футболисты "Ювентуса" обыграли "Дженоа" со счетом 3:1 в гостевом матче 29-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей голы забили Пауло Дибала (50-я минута), Криштиану Роналду (57) и Дуглас Коста (73). У проигравших отличился Андреа Пинамонти (76).

"Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 72 очка. На второй строчке располагается "Лацио" (68 очков), "Дженоа" идет на 17-м месте, имея в активе 26 очков после 29 встреч, отрыв от зоны вылета составляет одно очко.

Во вторник "Лацио" в гостях одержал волевую победу над "Торино" со счетом 2:1. Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле забил 29 голов в 29 матчах, он является лучшим бомбардиром турнира, второе место с 24 мячами в 25 играх занимает Роналду.

В следующем туре "Ювентус" 4 июля на домашнем поле сыграет в дерби с "Торино", а "Дженоа" днем позднее в гостях встретится с "Удинезе".

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.