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Футбол в Италии

"Ювентус" победил "Дженоа" и сохранил отрыв в четыре очка от "Лацио" в чемпионате Италии

До конца сезона "Ювентусу" и "Лацио" осталось провести девять матчей
Описание
© EPA-EFE/LUCA ZENNARO

ТАСС, 1 июля. Футболисты "Ювентуса" обыграли "Дженоа" со счетом 3:1 в гостевом матче 29-го тура чемпионата Италии.

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В составе победителей голы забили Пауло Дибала (50-я минута), Криштиану Роналду (57) и Дуглас Коста (73). У проигравших отличился Андреа Пинамонти (76).

"Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 72 очка. На второй строчке располагается "Лацио" (68 очков), "Дженоа" идет на 17-м месте, имея в активе 26 очков после 29 встреч, отрыв от зоны вылета составляет одно очко.

Во вторник "Лацио" в гостях одержал волевую победу над "Торино" со счетом 2:1. Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле забил 29 голов в 29 матчах, он является лучшим бомбардиром турнира, второе место с 24 мячами в 25 играх занимает Роналду.

В следующем туре "Ювентус" 4 июля на домашнем поле сыграет в дерби с "Торино", а "Дженоа" днем позднее в гостях встретится с "Удинезе".

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус29233359-2572
2Лацио29215366-2868
3Интер28187356-2961
4Аталанта28176580-3957
5Рома28146853-3348
6Наполи28136946-3745
7Милан281261034-3542
8Парма281161138-3539
9Верона28109934-3239
10Кальяри281081047-4438
11Болонья281071140-4537
12Сассуоло28971248-4934
13Фиорентина287101134-3931
14Торино29941633-5231
15Удинезе28771423-4128
16Сампдория28751631-5026
17Дженоа29681535-5626
18Лечче28671535-6425
19Брешия28461825-5218
20СПАЛ28532021-4818

 

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