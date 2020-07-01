"Ювентус" победил "Дженоа" и сохранил отрыв в четыре очка от "Лацио" в чемпионате Италии

ТАСС, 1 июля. Футболисты "Ювентуса" обыграли "Дженоа" со счетом 3:1 в гостевом матче 29-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей голы забили Пауло Дибала (50-я минута), Криштиану Роналду (57) и Дуглас Коста (73). У проигравших отличился Андреа Пинамонти (76).
"Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 72 очка. На второй строчке располагается "Лацио" (68 очков), "Дженоа" идет на 17-м месте, имея в активе 26 очков после 29 встреч, отрыв от зоны вылета составляет одно очко.
Во вторник "Лацио" в гостях одержал волевую победу над "Торино" со счетом 2:1. Форвард "Лацио" Чиро Иммобиле забил 29 голов в 29 матчах, он является лучшим бомбардиром турнира, второе место с 24 мячами в 25 играх занимает Роналду.
В следующем туре "Ювентус" 4 июля на домашнем поле сыграет в дерби с "Торино", а "Дженоа" днем позднее в гостях встретится с "Удинезе".
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|29
|23
|3
|3
|59-25
|72
|2
|Лацио
|29
|21
|5
|3
|66-28
|68
|3
|Интер
|28
|18
|7
|3
|56-29
|61
|4
|Аталанта
|28
|17
|6
|5
|80-39
|57
|5
|Рома
|28
|14
|6
|8
|53-33
|48
|6
|Наполи
|28
|13
|6
|9
|46-37
|45
|7
|Милан
|28
|12
|6
|10
|34-35
|42
|8
|Парма
|28
|11
|6
|11
|38-35
|39
|9
|Верона
|28
|10
|9
|9
|34-32
|39
|10
|Кальяри
|28
|10
|8
|10
|47-44
|38
|11
|Болонья
|28
|10
|7
|11
|40-45
|37
|12
|Сассуоло
|28
|9
|7
|12
|48-49
|34
|13
|Фиорентина
|28
|7
|10
|11
|34-39
|31
|14
|Торино
|29
|9
|4
|16
|33-52
|31
|15
|Удинезе
|28
|7
|7
|14
|23-41
|28
|16
|Сампдория
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|17
|Дженоа
|29
|6
|8
|15
|35-56
|26
|18
|Лечче
|28
|6
|7
|15
|35-64
|25
|19
|Брешия
|28
|4
|6
|18
|25-52
|18
|20
|СПАЛ
|28
|5
|3
|20
|21-48
|18