У одного из игроков клуба МХЛ "Толпар" выявлено подозрение на коронавирус

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Один из игроков клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Толпар" имеет подозрение на коронавирус. Об этом ТАСС рассказал руководитель пресс-службы "Салавата Юлаева" Руслан Ахмедьянов.

"В рамках медицинского осмотра все игроки, персонал и тренерский штаб команды сдали обязательные тесты на COVID-19. В результате проверки был выявлен один из игроков с подозрением на коронавирусную инфекцию. На данный момент молодой человек изолирован, он чувствует себя удовлетворительно. Мы ожидаем результатов повторного обследования спортсмена", - сказал Ахмедьянов.

В минувшем сезоне, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, "Толпар" занял первое место в Восточной конференции в рамках регулярного чемпионата. В 1/8 финала МХЛ "Толпар" обыграл "Стальные Лисы" в серии со счетом 3-2.