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Футбол в Англии

Во втором дивизионе чемпионата Англии не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Тестирование прошли 2798 игроков и сотрудников 24 клубов

ТАСС, 1 июля. Очередное тестирование на коронавирусную инфекцию клубов второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу не выявило новых случаев заражения. Об этом сообщает пресс-служба Английской футбольной лиги (EFL).

Тестирование прошли 2798 игроков и сотрудников 24 клубов.

Программа тестирования будет продолжена с частотой один раз в неделю, о результатах EFL будет информировать каждую среду. Ранее коронавирус был выявлен у 32 человек, "Халл", "Блэкберн" и "Фулхэм" сообщали, что представители их клубов были инфицированы.

Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновлен 20 июня. В настоящее время проходит 40-й тур из 46. Таблицу возглавляет "Лидс", вторым идет "Вест Бромвич" (первые два места дают право напрямую пробиться в высший дивизион).

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