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НХЛ

СМИ: игроки НХЛ смогут принять участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов

Как сообщает TSN, эта возможность будет прописана в новом коллективном соглашении между лигой и профсоюзом игроков
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© AP Photo/David Zalubowski, File

ТАСС, 1 июля. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут участвовать в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов, данная возможность будет прописана в новом коллективном соглашении между лигой и профсоюзом игроков (NHLPA). Об этом сообщает журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн.

Действующее коллективное соглашение между профсоюзом игроков (NHLPA) и НХЛ истекает после сезона-2021/22. В настоящий момент стороны ведут переговоры по продлению соглашения.

Игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине, в 2026 году Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

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