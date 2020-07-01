СМИ: игроки НХЛ смогут принять участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов

ТАСС, 1 июля. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут участвовать в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов, данная возможность будет прописана в новом коллективном соглашении между лигой и профсоюзом игроков (NHLPA). Об этом сообщает журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн.
Действующее коллективное соглашение между профсоюзом игроков (NHLPA) и НХЛ истекает после сезона-2021/22. В настоящий момент стороны ведут переговоры по продлению соглашения.
If the NHL/NHLPA finalize things, if the players ratify it, and subject to negotiation with IOC, sounds like proposed CBA extension includes the NHL’s return to Olympic participation covering both 2022 and 2026. Which is— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) July 1, 2020
Игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине, в 2026 году Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.