СМИ: игроки НХЛ смогут принять участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов

ТАСС, 1 июля. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут участвовать в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов, данная возможность будет прописана в новом коллективном соглашении между лигой и профсоюзом игроков (NHLPA). Об этом сообщает журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн.

Действующее коллективное соглашение между профсоюзом игроков (NHLPA) и НХЛ истекает после сезона-2021/22. В настоящий момент стороны ведут переговоры по продлению соглашения.