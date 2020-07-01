УЕФА направит национальным федерациям €775,5 млн в ближайшие четыре года

ТАСС, 1 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направит 55 европейским национальным федерациям €775,5 млн в качестве помощи в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Выплаты пройдут в рамках программы помощи HatTrick, которая была запущена после чемпионата Европы 2004 года. Ранее средства по этой программе выделялись национальным ассоциациям для покрытия операционных расходов и целевого развития конкретных областей футбола. На этот раз УЕФА принял решение разрешить ассоциациями самим определять, на решение каких проблем будут использованы эти средства. Ранее УЕФА уже выделил национальным организациям €236,5 млн.

УЕФА позволит клубам, которые имеют кредитную задолженость, принять участие в еврокубках в сезоне-2020/21, при этом каждый клуб обязан предоставить информацию о кредитной и дебиторской задолженностях. Оценка финансового года в 2020 году будет отложена на следующий год. Также УЕФА призвал национальные ассоциации закрыть трансферные окна не позднее 5 октября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.