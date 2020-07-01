Российские байдарочники и каноисты проводят первый тренировочный сбор в Краснодаре

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Основной состав сборной России по гребле на байдарках и каноэ проводит тренировочный сбор в Краснодаре, он продлится до 12 июля. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

В основной состав российской сборной входят олимпийские чемпионы Юрий Постригай и Александр Дьяченко, призеры Олимпийских игр Иван Штыль, Илья Штокалов, Илья Первухин, Роман Аношкин, чемпион мира Кирилл Шамшурин, чемпионка мира Ксения Курач, многократный призер мировых первенств Олеся Ромасенко и другие спортсмены.

"Централизованный сбор основной команды российских гребцов начался 25 июня в Краснодаре. В Тимашевске тренируется молодежная сборная, а в Казани - юниоры. Основная сборная будет тренироваться в Краснодаре до 12 июля", - сообщила Исхакова.