{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российские байдарочники и каноисты проводят первый тренировочный сбор в Краснодаре

Сбор продлится до 12 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Основной состав сборной России по гребле на байдарках и каноэ проводит тренировочный сбор в Краснодаре, он продлится до 12 июля. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

На эту тему

В основной состав российской сборной входят олимпийские чемпионы Юрий Постригай и Александр Дьяченко, призеры Олимпийских игр Иван Штыль, Илья Штокалов, Илья Первухин, Роман Аношкин, чемпион мира Кирилл Шамшурин, чемпионка мира Ксения Курач, многократный призер мировых первенств Олеся Ромасенко и другие спортсмены.

"Централизованный сбор основной команды российских гребцов начался 25 июня в Краснодаре. В Тимашевске тренируется молодежная сборная, а в Казани - юниоры. Основная сборная будет тренироваться в Краснодаре до 12 июля", - сообщила Исхакова.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Футболист ЦСКА Чалов будет тренироваться по индивидуальной программе из-за повреждения
Нападающий получил повреждение колена в матче против "Спартака" во вторник, точные сроки восстановления не сообщаются
Читать полностью