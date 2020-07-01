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Футбол в России
Обновлено 

Тульский "Арсенал" проиграл "Ахмату" и потерпел пятое поражение подряд в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:3
Футболисты "Ахмата" Елена Афонина/ТАСС
Описание
Футболисты "Ахмата"
© Елена Афонина/ТАСС

ТУЛА, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" проиграли грозненскому "Ахмату" со счетом 1:3 в домашнем матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили у "Арсенала" Евгений Луценко (90+2), у "Ахмата" - Евгений Харин (15-я минута) и Одисе Роши (22, с пенальти и 88).

Лучшим игроком встречи был признан Роши. "Арсенал" проиграл пятый матч кряду. Последний раз подопечные Игоря Черевченко побеждали 1 марта, переиграв тогда в гостях "Сочи" со счетом 2:1 в 20-м туре РПЛ. Тульский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 25 матчах. "Ахмат" поднялся на 13-ю строчку, имея в активе 27 очков после 25 встреч.

В следующем туре "Арсенал" в гостях сыграет с московским "Динамо", а "Ахмат" на домашнем поле примет столичный ЦСКА. Обе встречи пройдут 4 июля.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

На матче был организован очень строгий контроль за соблюдением санитарных требований. Перчатки всем болельщикам выдавали бесплатно на входе на стадион, обязательное условие - наличие маски. В ходе матча персонал проверял использование средства индивидуальной защиты зрителями на трибунах. К концу второго тайма болельщики "Арсенала" вывесили плакат "Когда начнем играть?", написанный черной краской на белой ткани.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит25185252-1259
2Локомотив25146536-2648
3Краснодар23128339-2244
4Ростов24125742-4541
5ЦСКА25117732-2640
6Уфа25711718-2032
7Спартак25951127-2732
8Динамо2387820-2531
9Арсенал25841329-3528
10Урал24771029-4428
11Сочи24771037-3028
12Рубин25691014-2527
13Ахмат25691024-3327
14Тамбов25741429-3325
15Крылья Советов25651426-3623
16Оренбург24651326-4023

 

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