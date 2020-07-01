Тульский "Арсенал" проиграл "Ахмату" и потерпел пятое поражение подряд в РПЛ

ТУЛА, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" проиграли грозненскому "Ахмату" со счетом 1:3 в домашнем матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили у "Арсенала" Евгений Луценко (90+2), у "Ахмата" - Евгений Харин (15-я минута) и Одисе Роши (22, с пенальти и 88).

Лучшим игроком встречи был признан Роши. "Арсенал" проиграл пятый матч кряду. Последний раз подопечные Игоря Черевченко побеждали 1 марта, переиграв тогда в гостях "Сочи" со счетом 2:1 в 20-м туре РПЛ. Тульский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 25 матчах. "Ахмат" поднялся на 13-ю строчку, имея в активе 27 очков после 25 встреч.

В следующем туре "Арсенал" в гостях сыграет с московским "Динамо", а "Ахмат" на домашнем поле примет столичный ЦСКА. Обе встречи пройдут 4 июля.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

На матче был организован очень строгий контроль за соблюдением санитарных требований. Перчатки всем болельщикам выдавали бесплатно на входе на стадион, обязательное условие - наличие маски. В ходе матча персонал проверял использование средства индивидуальной защиты зрителями на трибунах. К концу второго тайма болельщики "Арсенала" вывесили плакат "Когда начнем играть?", написанный черной краской на белой ткани.