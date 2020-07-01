СМИ: Торонто и Эдмонтон будут объявлены местами проведения плей-офф НХЛ

ОТТАВА, 1 июля. /ТАСС/. Канадские Торонто и Эдмонтон будут объявлены местами проведения плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в среду сообщил спортивный телеканал Sportsnet.

По данным его источников, игры Восточной конференции будут проходить в Торонто, а Западной - в Эдмонтоне. Мэр Торонто Джон Тори, выступая на пресс-конференции, пока не смог подтвердить эту информацию, но заметил, что очень на это надеется.

Изначально на право принять матчи плей-офф НХЛ претендовали Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер. Во вторник сообщалось, что этот список был сокращен до четырех городов: Лас-Вегаса, Торонто, Чикаго и Эдмонтона. Ранее ряд спортивных экспертов высказали мнение, что выбор может быть сделан в пользу именно канадских городов, так как число случаев заражения коронавирусом в Канаде значительно меньше, чем в США.

Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.