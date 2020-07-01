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Футбол в России

Гол Попова на 101-й минуте спас "Ростов" от поражения в матче РПЛ с "Краснодаром"

Встреча завершилась со счетом 1:1
Футболист "Краснодара" Урош Спаич и "Ростова" Элдор Шомуродов Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Футболист "Краснодара" Урош Спаич и "Ростова" Элдор Шомуродов
© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" сыграли вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в домашнем матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет открыл на 13-й минуте шведский нападающий "Краснодара" Маркус Берг. У хозяев отличился Ивелин Попов (90+11, с пенальти).

"Краснодар" провел первый матч после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Домашняя встреча 23-го тура с московским "Динамо" по договоренности клубов была перенесена на 19 июля из-за случаев заражения коронавирусом у футболистов бело-голубых. В 24-м туре "Краснодар" должен был сыграть на выезде с "Оренбургом", но хозяева не смогли организовать матч из-за карантина, в результате им присудили техническое поражение.

"Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 24 матчах. "Ростов" идет четвертым, имея в активе 42 очка после 25 встреч.

В следующем туре 5 июля подопечные Мурада Мусаева дома примут лидера РПЛ петербургский "Зенит", который в случае победы над "Краснодаром" сможет гарантировать себе чемпионство, если идущий вторым московский "Локомотив" не выиграет в домашнем матче у "Сочи". "Ростов" в 26-м туре сыграет 4 июля на выезде с "Крыльями Советов", встречу из-за перебора желтых карточек пропустит лучший бомбардир ростовской команды Элдор Шомуродов.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит25185252-1259
2Локомотив25146536-2648
3Краснодар24129340-2345
4Ростов25126743-4642
5ЦСКА25117732-2640
6Уфа25711718-2032
7Спартак25951127-2732
8Динамо2488821-2632
9Сочи25781038-3129
10Арсенал25841329-3528
11Урал24771029-4428
12Рубин25691014-2527
13Ахмат25691024-3327
14Тамбов25741429-3325
15Крылья Советов25651426-3623
16Оренбург24651326-4023

 

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