Гол Попова на 101-й минуте спас "Ростов" от поражения в матче РПЛ с "Краснодаром"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" сыграли вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в домашнем матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Счет открыл на 13-й минуте шведский нападающий "Краснодара" Маркус Берг. У хозяев отличился Ивелин Попов (90+11, с пенальти).
"Краснодар" провел первый матч после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Домашняя встреча 23-го тура с московским "Динамо" по договоренности клубов была перенесена на 19 июля из-за случаев заражения коронавирусом у футболистов бело-голубых. В 24-м туре "Краснодар" должен был сыграть на выезде с "Оренбургом", но хозяева не смогли организовать матч из-за карантина, в результате им присудили техническое поражение.
"Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 24 матчах. "Ростов" идет четвертым, имея в активе 42 очка после 25 встреч.
В следующем туре 5 июля подопечные Мурада Мусаева дома примут лидера РПЛ петербургский "Зенит", который в случае победы над "Краснодаром" сможет гарантировать себе чемпионство, если идущий вторым московский "Локомотив" не выиграет в домашнем матче у "Сочи". "Ростов" в 26-м туре сыграет 4 июля на выезде с "Крыльями Советов", встречу из-за перебора желтых карточек пропустит лучший бомбардир ростовской команды Элдор Шомуродов.
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|25
|18
|5
|2
|52-12
|59
|2
|Локомотив
|25
|14
|6
|5
|36-26
|48
|3
|Краснодар
|24
|12
|9
|3
|40-23
|45
|4
|Ростов
|25
|12
|6
|7
|43-46
|42
|5
|ЦСКА
|25
|11
|7
|7
|32-26
|40
|6
|Уфа
|25
|7
|11
|7
|18-20
|32
|7
|Спартак
|25
|9
|5
|11
|27-27
|32
|8
|Динамо
|24
|8
|8
|8
|21-26
|32
|9
|Сочи
|25
|7
|8
|10
|38-31
|29
|10
|Арсенал
|25
|8
|4
|13
|29-35
|28
|11
|Урал
|24
|7
|7
|10
|29-44
|28
|12
|Рубин
|25
|6
|9
|10
|14-25
|27
|13
|Ахмат
|25
|6
|9
|10
|24-33
|27
|14
|Тамбов
|25
|7
|4
|14
|29-33
|25
|15
|Крылья Советов
|25
|6
|5
|14
|26-36
|23
|16
|Оренбург
|24
|6
|5
|13
|26-40
|23