Гол Попова на 101-й минуте спас "Ростов" от поражения в матче РПЛ с "Краснодаром"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" сыграли вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в домашнем матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счет открыл на 13-й минуте шведский нападающий "Краснодара" Маркус Берг. У хозяев отличился Ивелин Попов (90+11, с пенальти).

"Краснодар" провел первый матч после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Домашняя встреча 23-го тура с московским "Динамо" по договоренности клубов была перенесена на 19 июля из-за случаев заражения коронавирусом у футболистов бело-голубых. В 24-м туре "Краснодар" должен был сыграть на выезде с "Оренбургом", но хозяева не смогли организовать матч из-за карантина, в результате им присудили техническое поражение.

"Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 24 матчах. "Ростов" идет четвертым, имея в активе 42 очка после 25 встреч.

В следующем туре 5 июля подопечные Мурада Мусаева дома примут лидера РПЛ петербургский "Зенит", который в случае победы над "Краснодаром" сможет гарантировать себе чемпионство, если идущий вторым московский "Локомотив" не выиграет в домашнем матче у "Сочи". "Ростов" в 26-м туре сыграет 4 июля на выезде с "Крыльями Советов", встречу из-за перебора желтых карточек пропустит лучший бомбардир ростовской команды Элдор Шомуродов.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.