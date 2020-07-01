Пловдивский "Локомотив" второй год подряд стал обладателем Кубка Болгарии по футболу

СОФИЯ, 1 июля. /ТАСС/. Пловдивский "Локомотив" обыграл софийский ЦСКА в финальном матче Кубка Болгарии по футболу. Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 0:0, в серии пенальти точнее были футболисты "Локомотива" - 5:3.

"Локомотив" второй год подряд стал обладателем трофея. Победа в Кубке Болгарии гарантировала клубу участие в квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2020/21.

В связи с пандемией коронавируса на трибуны национального стадиона "Васил Левски" было допущено около 12 000 болельщиков. Фанатов строго предупредили о необходимости ношения защитных масок, которые раздавали при входе на стадион, и соблюдения социальной дистанции. Их призывали равномерно распределяться на стадионе, который вмещает более 46 тыс. человек, однако все требования санитарных властей были проигнорированы. По оценке медицинских экспертов, в ближайшие дни и в Софии, и в Пловдиве можно ждать роста числа заразившихся коронавирусом.

В среду в Болгарии было зафиксировано 158 новых случаев инфицирования, а за время пандемии коронавирусом в стране заразилось 4 989 человек.