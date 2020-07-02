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Футбол в России

Карпин: игроки "Ростова" не наберут прежние кондиции до конца сезона РПЛ

Футболисты "Ростова" находились на карантине из-за шести случаев заражения коронавирусом
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин
© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" не смогут набрать прежние кондиции до окончания нынешнего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

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В среду "Ростов" в матче 25-го тура РПЛ сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1). Это был второй матч, в котором футболисты "Ростова" сыграли основным составом. В первом туре после возобновления чемпионата против "Сочи" "Ростов" играл воспитанники академии, так как основной и молодежный составы ушли на карантин после обнаружения коронавируса у шести игроков (встреча завершилась поражением ростовчан со счетом 1:10).

"Прежних кондиций не будет. Прежние - это какие, как до коронавирусной паузы? Если про такие кондиции разговор, то их не будет до конца сезона", - сказал Карпин.

"Я очень благодарен игрокам, снимаю перед ними шляпу, настоящие мужики. Ни один человек даже не представляет, как им тяжело дались эти две игры с "Арсеналом" и "Краснодаром". Еще спасибо нашим болельщикам, которые были на стадионе и переживали за нас у телеэкранов", - добавил он.

Ростовчане сравняли счет в матче на 11-й добавленной ко второму тайму минуте, реализовав пенальти. Главный арбитр Виталий Мешков дважды прибегал к помощи системы видеоассистента рефери (VAR) при определении пенальти.

"Ничего не скажу, просматривали и просматривали. Мне даже после одного повтора, который я подсмотрел на VAR, было понятно, что это пенальти. Не понимаю, что там так долго смотрели", - заключил Карпин.

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