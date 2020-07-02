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Футбол в Италии

"Милан" благодаря автоголу ушел от поражения в матче чемпионата Италии со СПАЛом

Встреча завершилась со счетом 2:2
Футболист "Милана" Тео Эрнандес и СПАЛа Марко Д'Алессандро EPA-EFE/ELISABETTA BARACCHI
Описание
Футболист "Милана" Тео Эрнандес и СПАЛа Марко Д'Алессандро
© EPA-EFE/ELISABETTA BARACCHI

ТАСС, 2 июля. СПАЛ сыграл вничью с "Миланом" со счетом 2:2 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

Мячи у хозяев забили Маттиа Валоти (13-я минута) и Серджо Флоккари (30), за гостей отличился Рафаэл Леау (79), на четвертой добавленной ко второму тайму минуте защитник хозяев Франческо Викари забил мяч в свои ворота.

На 38-й минуте судья после просмотра видеоповтора отменил гол защитника гостей Алексиса Салемакерса. На 43-й минуте арбитр удалил полузащитника хозяев Марко Д'Алессандро. Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович впервые с марта появился на поле.

"Милан" мог потерпеть второе в истории поражение от СПАЛа (впервые миланцы уступили в 1957 году в домашнем матче национального первенства). "Милан" с 43 очками находится занимает седьмое место и находится вне зоны еврокубков. СПАЛ c 19 очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку.

В следующем туре "Милан" на выезде сыграет с идущим вторым "Лацио" 4 июля, СПАЛ в гостях встретится с "Сампдорией" 5 июля.

 

Результаты других матчей игрового дня:

"Болонья" - "Кальяри" - 1:1;

"Интер" - "Брешия" - 6:0;

"Фиорентина" - "Сассуоло" - 1:3;

"Верона" - "Парма" - 3:2;

"Лечче" - "Сампдория" - 1:2.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус29233359-2572
2Лацио29215366-2868
3Интер29197362-2964
4Аталанта28176580-3957
5Рома28146853-3348
6Наполи28136946-3745
7Милан291271036-3743
8Верона29119937-3442
9Кальяри291091048-4539
10Парма291161240-3839
11Болонья291081141-4638
12Сассуоло291071251-5037
13Фиорентина297101235-4231
14Торино29941633-5231
15Сампдория29851633-5129
16Удинезе28771423-4128
17Дженоа29681535-5626
18Лечче29671636-6625
19СПАЛ28542023-5019
20Брешия29461925-5818

 

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