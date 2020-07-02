"Милан" благодаря автоголу ушел от поражения в матче чемпионата Италии со СПАЛом

ТАСС, 2 июля. СПАЛ сыграл вничью с "Миланом" со счетом 2:2 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
Мячи у хозяев забили Маттиа Валоти (13-я минута) и Серджо Флоккари (30), за гостей отличился Рафаэл Леау (79), на четвертой добавленной ко второму тайму минуте защитник хозяев Франческо Викари забил мяч в свои ворота.
На 38-й минуте судья после просмотра видеоповтора отменил гол защитника гостей Алексиса Салемакерса. На 43-й минуте арбитр удалил полузащитника хозяев Марко Д'Алессандро. Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович впервые с марта появился на поле.
"Милан" мог потерпеть второе в истории поражение от СПАЛа (впервые миланцы уступили в 1957 году в домашнем матче национального первенства). "Милан" с 43 очками находится занимает седьмое место и находится вне зоны еврокубков. СПАЛ c 19 очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку.
В следующем туре "Милан" на выезде сыграет с идущим вторым "Лацио" 4 июля, СПАЛ в гостях встретится с "Сампдорией" 5 июля.
Результаты других матчей игрового дня:
"Болонья" - "Кальяри" - 1:1;
"Интер" - "Брешия" - 6:0;
"Фиорентина" - "Сассуоло" - 1:3;
"Верона" - "Парма" - 3:2;
"Лечче" - "Сампдория" - 1:2.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|29
|23
|3
|3
|59-25
|72
|2
|Лацио
|29
|21
|5
|3
|66-28
|68
|3
|Интер
|29
|19
|7
|3
|62-29
|64
|4
|Аталанта
|28
|17
|6
|5
|80-39
|57
|5
|Рома
|28
|14
|6
|8
|53-33
|48
|6
|Наполи
|28
|13
|6
|9
|46-37
|45
|7
|Милан
|29
|12
|7
|10
|36-37
|43
|8
|Верона
|29
|11
|9
|9
|37-34
|42
|9
|Кальяри
|29
|10
|9
|10
|48-45
|39
|10
|Парма
|29
|11
|6
|12
|40-38
|39
|11
|Болонья
|29
|10
|8
|11
|41-46
|38
|12
|Сассуоло
|29
|10
|7
|12
|51-50
|37
|13
|Фиорентина
|29
|7
|10
|12
|35-42
|31
|14
|Торино
|29
|9
|4
|16
|33-52
|31
|15
|Сампдория
|29
|8
|5
|16
|33-51
|29
|16
|Удинезе
|28
|7
|7
|14
|23-41
|28
|17
|Дженоа
|29
|6
|8
|15
|35-56
|26
|18
|Лечче
|29
|6
|7
|16
|36-66
|25
|19
|СПАЛ
|28
|5
|4
|20
|23-50
|19
|20
|Брешия
|29
|4
|6
|19
|25-58
|18