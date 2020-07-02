"Милан" благодаря автоголу ушел от поражения в матче чемпионата Италии со СПАЛом

ТАСС, 2 июля. СПАЛ сыграл вничью с "Миланом" со счетом 2:2 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

Мячи у хозяев забили Маттиа Валоти (13-я минута) и Серджо Флоккари (30), за гостей отличился Рафаэл Леау (79), на четвертой добавленной ко второму тайму минуте защитник хозяев Франческо Викари забил мяч в свои ворота.

На 38-й минуте судья после просмотра видеоповтора отменил гол защитника гостей Алексиса Салемакерса. На 43-й минуте арбитр удалил полузащитника хозяев Марко Д'Алессандро. Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович впервые с марта появился на поле.

"Милан" мог потерпеть второе в истории поражение от СПАЛа (впервые миланцы уступили в 1957 году в домашнем матче национального первенства). "Милан" с 43 очками находится занимает седьмое место и находится вне зоны еврокубков. СПАЛ c 19 очками занимает предпоследнюю, 19-ю строчку.

В следующем туре "Милан" на выезде сыграет с идущим вторым "Лацио" 4 июля, СПАЛ в гостях встретится с "Сампдорией" 5 июля.

Результаты других матчей игрового дня:

"Болонья" - "Кальяри" - 1:1;

"Интер" - "Брешия" - 6:0;

"Фиорентина" - "Сассуоло" - 1:3;

"Верона" - "Парма" - 3:2;

"Лечче" - "Сампдория" - 1:2.