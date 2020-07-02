В Сочи в августе собираются провести футбольный матч продолжительностью 25 часов

СОЧИ, 2 июля. /ТАСС/. Футбольный ультрамарафон пройдет в Сочи с 8 по 9 августа с учетом благоприятной эпидемиологической обстановки. Мероприятие станет самым масштабным событием этого лета на курорте и может войти в Книгу рекордов России, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации города.

"С учетом благоприятной эпидобстановки, мероприятие планируют провести на курорте с 8 по 9 августа. Ультрамарафон обещает стать самым масштабным и ярким событием лета, а также может войти в Книгу рекордов России как самый продолжительный футбольный матч в истории страны", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в течение 25 часов на футбольные поля одной из спортшкол города будут выходить порядка 3 тысяч местных спортсменов разных возрастов. Игроки станут участниками сразу двух рекордов: матч войдет в историю как самый продолжительный и самый массовый.

"Уверен, что этот матч привлечет внимание сотен тысяч людей и станет самым важным и знаковым спортивным событием Сочи в 2020 году. Мы очень надеемся, что и все наши жители и гости получат уникальную возможность отвлечься от проблем и получить мощную эмоциональную разрядку. Разумеется, ультрамарафон мы будем проводить только с учетом положительной эпидемиологической обстановки", - привели в пресс-службе слова главы Сочи Алексея Копайгородского.

Игра между ФК "Сочи" и ФК "Жемчужина" станет одним из знаковых матчей марафона. На поле выйдут легенды российского футбола, в том числе экс-капитан сборной России, чемпион Англии Алексей Смертин. Ему предстоит установить третий рекорд - без замен отыграть все 25 часов главного матча. Кроме того, в ультрамарафоне примут участие титулованные российские футболисты Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников и многие другие, стартовый свисток к началу 25-часового матча даст арбитр Российской премьер-лиги, сочинец Павел Кукуян, добавили в пресс-службе.

"Это уникальное спортивное событие, аналогов которому нет ни в России, ни в мире. Это некий социальный проект, дающий возможность командам разного уровня - от детских до ветеранских, продемонстрировать свое мастерство на поле и поучаствовать в установлении уникальных достижений. Кроме того, это просто большой праздник для всех почитателей футбола и в Сочи, и во всей стране", - сказал заместитель директора департамента физической культуры и спорта администрации города Игорь Принь.