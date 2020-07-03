Академик гребли, чемпион и скульптор. 90 лет назад родился Юрий Тюкалов

На Олимпийских играх 1952 года в Финляндии впервые выступила команда советских спортсменов. Многие из них воевали на фронтах Великой Отечественной, прошли концлагеря, работали в тылу. После окончания войны на тот момент не прошло и десяти лет и сборная СССР состояла из таких людей, что про жизнь каждого стоило бы написать отдельную книгу. Книгу о преодолении, силе воли и любви к жизни. Сборная-дебютант в 1952 году заняла второе место по количеству завоеванных медалей, а одним из героев тех Игр стал петербуржец Юрий Тюкалов — олимпийский чемпион в академической гребле. Юрий Сергеевич всегда с гордостью рассказывал, что является петербуржцем в пятом поколении, в городских архивах легко можно найти имена его предков, информацию про родовой дом Тюкаловых в центре Петербурга, проследить историю семьи. Но вместе со светлыми воспоминаниями с этим городом у Юрия Сергеевича было связано и немало боли — многие родные погибли во время блокады, когда в городе свирепствовали голод, сорокаградусные морозы и вражеские бомбардировки. Дети Петербурга работали вместе со взрослыми, и 12-летний Юра тогда возил по городу 300-литровую бочку с водой из Невы. А потом вспоминал, что никогда в жизни не ел ничего вкуснее 125 грамм блокадного хлеба.

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В греблю он попал сразу после окончания войны — в июне 1945 года. Еще шестилетним он много плавал на лодке с отцом, причем если в одну сторону на веслах сидел отец, то обратно греб уже сын. В гребном клубе заметили способного паренька и попросили подменить не пришедшего спортсмена в лодке-четверке. Долго учить новичка не пришлось, он как будто всю жизнь занимался греблей, так что уже в 1948 году он впервые стал чемпионом СССР и не отдавал титул до 1962 года. Даже при таком удачном спортивном старте Тюкалов понимал, что нужно получать профессию. Казалось бы, сама судьба приглашает в тренеры — развивать гребной спорт и воспитывать спортсменов, но Юрий подает документы в Высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. Сказалась любовь отца к рисованию, которая передалась и сыну. И несмотря на режим профессионального спортсмена, он с успехом окончил училище, получил диплом "архитектора малых форм". Для гребного спорта Тюкалов не подходил ни ростом — "всего" 181 см, ни крепким телосложением, но с лихвой компенсировал все тренировками. Занимался по пять часов в день, греб наперегонки с речными трамвайчиками в Петербурге и специально заплывал в Большую Неву — тренироваться на сильных волнах. И даже весла усовершенствовал — прибил к рукояткам велосипедную камеру, чтобы не так сильно стирать руки. Сенсация в Хельсинки Одним из главных претендентов на победу на Играх в 1952 году был американский гребец Джон Келли — младший. Его отец — трехкратный олимпийский чемпион по гребле Джон Келли — старший, а младшая сестра — знаменитая Грейс Келли, актриса и княгиня Монако. Келли-младший уверенно выиграл предварительный заезд, а вот в полуфинале ничего не смог поделать с Тюкаловым, обогнавшим его на пять секунд. Юрий Сергеевич вспоминал, что никакой обиды Келли-младший на него не затаил, наоборот, уже много лет спустя американец по-дружески звал его переехать в Филадельфию. На финальный заплыв советский гребец выходил против действующего олимпийского чемпиона австралийца Мервина Вуда. Спортсменам ощутимо помешал ветер, из-за которого поднялись сильные волны, но тут-то и сказались тренировки Юрия на Большой Неве. После победы в финальном заплыве Тюкалов до конца Игр остался в Финляндии вместе с остальной сборной, но главным впечатлением для него, любителя музыки, стала не церемония закрытия Олимпиады, а концерт джазового оркестра.

Описание Юрий Тюкалов в мастерской, где он работал художником-оформителем, 1977 год © Фотохроника ТАСС

Олимпиаду в Хельсинки Тюкалов выиграл в одиночке, но потом пересел в парную лодку и стал тренироваться с Александром Беркутовым. В двойке Тюкалов выиграл еще одно золото Олимпийских игр в 1956 году, а спустя четыре года на заключительной для себя Олимпиаде в Риме стал серебряным призером. Помимо этого Юрий Сергеевич шесть раз побеждал на чемпионатах Европы — в 1954 году в четверке, а с 1956 по 1961 год равных советской двойке не было во всех европейских командах. В свой день рождения Тюкалов завоевал последнюю для себя золотую награду в спорте. Юрий Сергеевич потом называл ту гонку самой сложной, а вот день рождения — самым запоминающимся. 4 июля 1962 года в Филадельфии прошел Золотой кубок, в котором Тюкалов в двойке с еще одним легендарным гребцом Вячеславом Ивановым победил, несмотря на сорокаградусную жару. Второе призвание После завершения спортивной карьеры Тюкалов работал по специальности, о которой никогда не забывал. В фотохронике ТАСС несколько фотографий Юрия Тюкалова подписаны так: "Олимпийский чемпион по гребле в мастерской, где он работал художником-оформителем". Казалось бы, как можно совместить такие разные сферы деятельности? С успехом. Даже на суточные после первой Олимпиады Юрий Сергеевич в Финляндии купил себе не одежду или технику, а граверный набор.