Глава департамента судейства РФС Кашшаи назвал арбитра Пустовойтову одной из лучших в РФ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Анастасия Пустовойтова входит в число лучших футбольных арбитров в России. Такое мнение на пресс-конференции высказал руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи.

"Анастасия Пустовойтова - одна из больших личностей в российском судействе, - сказал Кашшаи. - Она входит в топ-10 судей Европы, в прошлом году она работала на матчах женской Лиги чемпионов. Могу с уверенностью сказать, что она одна из лучших судей в России. Моя обязанность - поддерживать таких судей, назначая на матчи чемпионата в качестве резервного судьи".

"Пустовойтова принимала участие в сборах судей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на Кипре и сдала те же тесты, что и мужчины - считаю, что женщина может получить назначение, если она показывает такие же результаты. Она получила лицензию на работу на матчах мужских команд. Из 22 матчей после возобновления только на одном матче работала женщина-арбитр", - добавил Кашшаи.

Руководитель судейского департамента отметил, что ведется работа над привлечением женщин к судейству на матчах мужских команд. "Сейчас департамент судейства хочет, чтобы больше женщин работало в качестве судей, мы будем искать их в регионах. Мы даем шанс женщинам не потому, что они женщины, а потому что они хороши. Возможно, в будущем они смогут судить больше мужских матчей и работать резервными судьями в матчах чемпионата", - сказал Кашшаи.

Пустовойтова в нынешнем сезоне дважды получала назначение на матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в качестве резервного судьи: "Локомотив" - "Ахмат" (1:0, 21-й тур) и "Тамбов" - "Зенит" (1:2, 25-й тур).