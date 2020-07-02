Матч "Спартак" - "Тамбов" пройдет без VAR, так как команды не борются за попадание в ЛЧ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Матч 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Тамбовом" пройдет без системы видеоассистента рефери (VAR), так как обе команды не борются за попадание в Лигу чемпионов. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи.

В субботу в РПЛ состоятся пять матчей. Помимо "Спартака" и "Тамбова", "Динамо" сыграет с "Арсеналом", "Крылья Советов" - с "Ростовом", "Локомотив" - с "Сочи", "Ахмат" - с ЦСКА.

"Ситуация заключается в том, что видеоассистенты могут работать на четырех матчах в день, в субботу пять матчей. На матчах "Динамо" - "Арсенал" и "Локомотив" - "Сочи" автоматически должен использоваться VAR, потому что он в прошлом туре не был использован на матче "Динамо" - "Сочи". На матчах "Ростова" и ЦСКА будет использоваться VAR, потому что они борются за попадание в Лигу чемпионов. В матче "Спартак" - "Тамбов" за Лигу чемпионов никто не борется", - пояснил Кашшаи.