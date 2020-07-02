Тесты девяти игроков клубов НБА дали положительный результат на COVID-19

ТАСС, 2 июля. Тесты девяти игроков клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) дали положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба профсоюза игроков НБА.

Сообщается, что в тестировании, которое проходило с 24 по 29 июня, приняли участие 351 баскетболист и 884 сотрудника клуба, среди которых выявили десять заразившихся. Всего с начала централизованного тестирования выявлено 25 случаев инфицирования среди баскетболистов.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30. Некоторые команды уже приступили к тренировкам на добровольной основе в Disney World (Орландо, штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.