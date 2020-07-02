Хоккеист "Филадельфии" Линдблом вылечился от рака

ТАСС, 2 июля. Шведский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Оскар Линдблом вылечился о саркомы Юинга. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Хоккеисту диагностировали заболевание в декабре 2019 года.

"Спасибо всем врачам и медсестрам за работу, заботу и помощь в создании этого невероятного дня", - говорится в сообщении.

Линдблому 23 года, он был выбран "Филадельфией" на драфте НХЛ в 2014 году под 138-м номером, в мае 2017 года швед подписал с клубом контракт новичка. Всего за "Филадельфию" он провел 134 матча, набрав 57 (30 шайб + 27 передач) очков. В составе юниорской сборной Швеции Линдблом стал чемпионом мира в 2013 году, за основную команду он провел восемь матчей, набрав 4 (1+3) очка.

Саркома Юинга - это злокачественное образование в костной ткани, которое поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таза, лопаток, позвоночника и ключицы. Подобный диагноз был у голкипера молодежной команды казахстанского "Барыса" Вилена Прокофьева, который скончался от заболевания в феврале.