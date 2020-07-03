"Нижний Новгород" выступит в баскетбольной Лиге чемпионов в сезоне-2020/21

ТАСС, 3 июля. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" станет участником регулярного чемпионата Лиги чемпионом в сезоне-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В основном турнире Лиги чемпионов примут участие 32 команды, разделенные на четыре группы по восемь клубов. В пятницу организаторы опубликовали список из 28 команд, среди которых оказался и "Нижний Новгород", которые начнут регулярный сезон Лиги чемпионов без участия в квалификации. Остальные четыре участника соревнования будут определены по итогам предварительных отборов.
"Подбор команд на сезон-2020/21 - свидетельство того, что Лига чемпионов постоянно растет, - отметил генеральный директор турнира Патрик Комнинос. - Мы остаемся верны своей миссии по созданию конкурентоспособного европейского турнира. Он открыт для всех клубов, которые заслуженно квалифицировались в него благодаря своим выступлениям в национальных чемпионатах".
Розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2019/20 был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Руководство турнира планирует завершить соревнование осенью: с 30 сентября по 4 октября будет проведен "Финал восьми", участниками которого станут команды, преодолевшие первый раунд плей-офф. На данный момент известно шесть из восьми команд, которые примут участие в мини-турнире - испанские "Сарагоса", "Мирафлорес", чешский "Нимбурк", греческий АЕК, турецкий "Тюрк Телеком", израильский "Хапоэль" (Иерусалим). Еще два участника "Финала восьми" определятся по итогам противостояний "Нижний Новгород" - "Дижон" (Франция) и "Тенерифе" (Испания) - "Остенде" (Бельгия).
Место проведения "Финала восьми" станет известно позднее. Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья", которая в финале обыграла испанский "Тенерифе". Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.