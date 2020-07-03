"Нижний Новгород" выступит в баскетбольной Лиге чемпионов в сезоне-2020/21

ТАСС, 3 июля. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" станет участником регулярного чемпионата Лиги чемпионом в сезоне-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В основном турнире Лиги чемпионов примут участие 32 команды, разделенные на четыре группы по восемь клубов. В пятницу организаторы опубликовали список из 28 команд, среди которых оказался и "Нижний Новгород", которые начнут регулярный сезон Лиги чемпионов без участия в квалификации. Остальные четыре участника соревнования будут определены по итогам предварительных отборов.

"Подбор команд на сезон-2020/21 - свидетельство того, что Лига чемпионов постоянно растет, - отметил генеральный директор турнира Патрик Комнинос. - Мы остаемся верны своей миссии по созданию конкурентоспособного европейского турнира. Он открыт для всех клубов, которые заслуженно квалифицировались в него благодаря своим выступлениям в национальных чемпионатах".