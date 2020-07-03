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Хоккеист "Толпара" с подозрение на коронавирус сдал три отрицательных теста

На данный момент игрок присоединился к команде и продолжил подготовку к сезону

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игрок уфимского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Толпар", у которого ранее было выявлено подозрение на заражение коронавирусом, сдал три отрицательных теста. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы "Салавата Юлаева" Руслан Ахмедьянов.

"Как мы сообщали ранее, в ходе планового медицинского осмотра игроков, персонала и тренерского штаба "Толпара" у одного из спортсменов было выявлено подозрение на коронавирусную инфекцию. Молодой человек был немедленно изолирован и направлен на более углубленное обследование. Три повторных теста на COVID-19 показали отрицательный результат. На данный момент игрок присоединился к команде и продолжил подготовку к сезону", - сказал Ахмедьянов.

"Толпар" является молодежной командой уфимского "Салавата Юлаева", выступающего в Континентальной хоккейной лиги. В минувшем сезоне, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, "Толпар" занял первое место в Восточной конференции МХЛ, в 1/8 финала плей-офф клуб обыграл "Стальные лисы" в серии со счетом 3-2.

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