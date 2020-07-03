Призер ЧМ-2019 в ходьбе Мизинов сдал первый тест на коронавирус на базе в Кисловодске

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в спортивной ходьбе на 20 километров Василий Мизинов 1 июля приехал на тренировочный сбор национальной команды России в Кисловодск и на следующий день прошел обязательное тестирование на коронавирус. Об этом Мизинов сообщил ТАСС.

Как сообщал ранее ТАСС, на первом после трехмесячного перерыва централизованном сборе в Кисловодске, который стартовал 1 июля, будут готовиться 40 спортсменов (группа выносливости и ходьба) и специалистов.

"Я приехал на базу в Кисловодск 1 июля, а вчера мы сдали уже первый тест на коронавирус. Сегодня нас ждет второе тестирование, а пока мы сидим на самоизоляции по своим номерам. Точной информации, когда у нас будет возможность полноценно тренироваться, пока нет", - сказал Мизинов.

По словам спортсмена, он рассчитывает продолжать тренироваться в Кисловодске и после завершения первого сбора, который подойдет к концу 31 июля.

Мизинов начал подготовку к летнему сезону в начале марта в Киргизии, однако из-за пандемии коронавируса вынужден был вместе с другими спортсменами досрочно вернуться в Россию.