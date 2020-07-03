РУСАДА провело в июне более 90 допинг-тестирований после возобновления работы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с 18 по 30 июня взяли у спортсменов 91 пробу. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"В июне нам удалось отобрать 91 допинг-пробу, все они были внесоревновательными. 17 миссий оказались неудачными в связи с отсутствием спортсменов по указанному ими в системе контроля ADAMS адресу, 74 - успешные. Проверку прошли представители тяжелой и легкой атлетики, плавания, лыжных гонок, регби, художественной гимнастики, пауэрлифтинга, велоспорта, тенниса, карате и спортивной борьбы", - сказала Пахноцкая.

РУСАДА с января по март 2020 года взяло 2755 допинг-проб. 28 марта в связи с пандемией коронавируса допинг-тестирование российских спортсменов было временно приостановлено до 18 июня.