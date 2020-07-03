Соперник Нурмагомедова по титульному бою выразил соболезнования в связи со смертью отца

ТАСС, 3 июля. Соперник россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Джастин Гэтжи выразил соболезнования по поводу смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом Гэтжи написал в Twitter.

О смерти Абдулманапа Нурмагомедова на 58-м году жизни стало известно в пятницу. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 22 июня сообщал, что его отец находится в тяжелом состоянии. По его словам, тренер перенес коронавирус, но "инфекция оставила последствия", и он находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

"Очень больно слышать новость о легенде Абдулманапе Нурмагомедове. Мне очень жаль, Хабиб. Твой отец ушел с сердцем, полным гордости, зная, что ты продолжишь его наследие", - написал Гэтжи.

Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.

Ранее сообщалось, что ближайший бой Нурмагомедова должен пройти в сентябре против Гэтжи.