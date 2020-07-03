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Кубок мира по шахматам

Кубок мира по шахматам среди женщин перенесен на 2021 год

Изначально турнир должен был состояться в августе текущего года

ТАСС, 3 июля. Женский Кубок мира по шахматам перенесен на апрель 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Решение было принято советом FIDE. Отмечается, что перенос будет возможен при условии подписания дополнительного соглашения с организаторами. Изначально турнир должен был пройти в августе текущего года. Мужской Кубок мира 2021 года пройдет в намеченные сроки.

Совет заявил, что окончательное решение о месте проведения и сроках продолжения турнира претендентов, который был прерван в Екатеринбурге, будет принято в июле. Организацию Всемирной шахматной олимпиады 2022 года обсудят в августе.

Генеральная ассамблея FIDE должна пройти в конце ноября. Заседание состоится в онлайн-формате.

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