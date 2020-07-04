Двукратный олимпийский чемпион по бадминтону Линь Дань завершил карьеру

ТАСС, 4 июля. Двукратный чемпион Олимпийских игр по бадминтону китаец Линь Дань объявил о завершении карьеры. Об этом 36-летний спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Weibo.

"Спустя 20 лет я должен попрощаться со сборной, хоть и очень трудно говорить об этом. Пройдя четыре олимпийских путешествия, я никогда не думал об уходе, я отдал всего себя этому виду спорта. Но мне 36 лет, физическая подготовка и травмы больше не позволяют мне сражаться бок о бок со своими товарищами по команде. В последующие дни я хотел бы больше времени проводить с семьей, а также открывать для себя новые места", - написал спортсмен.

Линь Дань является победителем Олимпийских игр 2008 и 2012 годов в одиночном разряде, в его активе также пять золотых и две серебряные медали чемпионатов мира. Линь Дань является единственным бадминтонистом в истории, которому удалось завоевать золото Олимпиады и четыре золотые медали мировых первенств, три из которых он выиграл подряд, что также является рекордным достижением.