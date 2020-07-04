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Влияние коронавируса на спорт

Полузащитник кипрского "Аполлона" Джордже Денич заразился коронавирусом

Игрок будет помещен в карантин на две недели в соответствии с инструкциями кипрского Минздрава

НИКОСИЯ, 4 июля. /ТАСС/. Сербский полузащитник кипрского "Аполлона" Джордже Денич заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первый тест Денича, сданный в Белграде, показал отрицательный результат. После прилета на Кипр 24-летний футболист сдал тест в частной клинике в Лимасоле, который дал положительный результат. Заболевание протекает бессимптомно. В соответствии с инструкциями кипрского Минздрава игрок помещен на карантин на две недели.

В "Аполлоне" заявили, что все футболисты и сотрудники клуба регулярно сдают тесты на коронавирус.

Денич выступает за "Аполлон" в аренде, права на игрока принадлежат норвежскому "Русенборгу". Ранее футболист выступал за сербские "Рад" и "Жарково". 15 мая было принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20, чемпионата Кипра без определения победителя, все команды сохранили прописку в высшем дивизионе на будущий сезон.

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Влияние коронавируса на спорт
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